Глави МЗС Німеччини і Франції прибудуть з візитом в Україну



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Плануються зустрічі іноземних гостей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним

Розглядається можливість зустрічі глав МЗС Німеччини та Франції з президентом Володимиром Зеленським

У четвер, 30 травня, Україну зі спільним візитом відвідають глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію заступника глави Адміністрації президента Вадима Пристайка, який мав низку робочих зустрічей у Берліні в понеділок.

«Тридцятого числа в нас будуть два міністри закордонних справ – Франції та Німеччини - зі спільним візитом», - сказав Пристайко.

Також посол України у ФРН Андрій Мельник підтвердив, що готується візит очільника німецького зовнішньополітичного відомства.

«Надзвичайно важливо і символічно, що вже на десятий день після інавгурації президента Володимира Зеленського член Федерального уряду, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас здійснює візит до Києва. Ми розглядаємо його як знак потужної політичної підтримки України з боку нашого стратегічного партнера», - сказав дипломат.

Як стало відомо із дипломатичних джерел, плануються зустрічі іноземних гостей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, а також розглядається можливість зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.