Глухий американець подав до суду на Pornhub: його обурили відео без субтитрів



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У суді американець буде вимагати морального відшкодування і додання субтитрів

Глухий житель США Ярослав Суріс подав до суду на портал Pornhub через нібито порушення американських законів та утискання його прав.

Як повідомляє TMZ, у позові американець заявив, що не може зрозуміти сюжети багатьох відео, у яких присутні діалоги.

Він переконаний, що порталу самому вигідно додати субтитри, інакше глухі люди рано чи пізно перестануть купувати преміум-підписку.

За словами Суріса, підписка втрачає свою актуальність, якщо глядач не розуміє, що саме призвело до початку статевого акту. У суді американець буде вимагати морального відшкодування і додання субтитрів.

Віцепрезидент Pornhub Корі Прайс у коментарі виданню уточнив, що на порталі є окрема категорія відео з субтитрами.

«Ми розуміємо, що Ярослав Суріс судиться з Pornhub через те, що ми, за його словами, обмежуємо доступ до відео для глухих і тих, хто має інші вади слуху. Ми, зазвичай, не коментуємо судові процеси, але хочемо зазначити, що у нас все ж є категорія відео з субтитрами», — сказав він.