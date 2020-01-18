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    Глухий американець подав до суду на Pornhub: його обурили відео без субтитрів

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    Глухий американець подав до суду на Pornhub: його обурили відео без субтитрів

    У суді американець буде вимагати морального відшкодування і додання субтитрів

    Глухий житель США Ярослав Суріс подав до суду на портал Pornhub через нібито порушення американських законів та утискання його прав.

    Як повідомляє TMZ, у позові американець заявив, що не може зрозуміти сюжети багатьох відео, у яких присутні діалоги.

    Він переконаний, що порталу самому вигідно додати субтитри, інакше глухі люди рано чи пізно перестануть купувати преміум-підписку.

    За словами Суріса, підписка втрачає свою актуальність, якщо глядач не розуміє, що саме призвело до початку статевого акту. У суді американець буде вимагати морального відшкодування і додання субтитрів.

    Віцепрезидент Pornhub Корі Прайс у коментарі виданню уточнив, що на порталі є окрема категорія відео з субтитрами.

    «Ми розуміємо, що Ярослав Суріс судиться з Pornhub через те, що ми, за його словами, обмежуємо доступ до відео для глухих і тих, хто має інші вади слуху. Ми, зазвичай, не коментуємо судові процеси, але хочемо зазначити, що у нас все ж є категорія відео з субтитрами», — сказав він.

    суд США
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