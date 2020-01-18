Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» може втратити слух



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Фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

За вухом у Джеппарова з'явилися фурункули (чиряки)

Адвокат фігуранта ялтинської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова 17 січня відвідав свого підзахисного у СІЗО міста Шахти у Ростовській області Росії. Він скаржиться на якість медичної допомоги, яку отримує український політв'язень.

Про це повідомив його адвокат Айдер Азаматов.

«Арсен пояснив, що у вусі в нього з'явилися різні шуми, погіршується слух, у вусі «стріляє», з'явилися болі», — повідомив він.

Адвокат розповів, що за вухом у Джеппарова з'явилися фурункули (чиряки). Водночас на прохання видалити їх хірургічним шляхом, бо вони можуть лопнути, що може призвести до втрати слуху і зараження крові, фельдшер відповів, що цього зробити не може.

Аргументували це тим, як повідомляє адвокат, що Арсен чекає розгляду апеляції на вирок — і його можуть у будь-який момент вивести на ознайомлення з матеріалами або ж для участі у суді.

Азаматов зазначив, що Джеппаров домагався зустрічі з фельдшером СІЗО близько місяця, щоденно пишучи письмові заяви.

«Захист має намір за допомогою правових інструментів всередині Росії та в міжнародних інстанціях, таких як ЄСПЛ, зобов'язати керівництво ізолятора надати Джеппарову невідкладну кваліфіковану медичну допомогу», — заявив адвокат.

Нагадаємо, 13 січня 2020-го Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українському політв’язню Арсену Джеппарову, якого незаконно утримують в російському СІЗО в Ростовській області, не надають медичну допомогу.

Арсен Джеппаров незаконно засуджений у справі «Хізб ут-Тахрір». 12 листопада 2019 року суд РФ засудив його до 7 років колонії суворого режиму.