Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні

Шон Пенн поговорив з Єрмаком про такі потрібні польські літаки

Шон Пенн усіляко підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами

Американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України – ред.) винищувачі зараз десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі, і досі не передані до України. Обурення громадськості може допомогти подолати перешкоди», – повідомив Шон Пенн.

Актор також опублікував фотографію, яка підтверджує розмову з Єрмаком.

Якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.

Тим часом НАТО не закриває небо, але попереджає: наступні дні будуть важчими.