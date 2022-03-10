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    Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні

    Шон Пенн поговорив з Єрмаком про такі потрібні польські літаки - Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні
    Шон Пенн поговорив з Єрмаком про такі потрібні польські літаки
    фото: twitter.com/SeanPenn

    Шон Пенн усіляко підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами

    Американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України – ред.) винищувачі зараз десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі, і досі не передані до України. Обурення громадськості може допомогти подолати перешкоди», – повідомив Шон Пенн.

    Актор також опублікував фотографію, яка підтверджує розмову з Єрмаком.

    Якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.

    Тим часом НАТО не закриває небо, але попереджає: наступні дні будуть важчими.

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    Теги: НАТО санкції літак актор Андрій Єрмак
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    Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні