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    США не хочуть надавати літаки Україні. Натомість обіцяють системи ППО

    На думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з РФ - США не хочуть надавати літаки Україні. Натомість обіцяють системи ППО
    На думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з РФ
    фото з відкритих джерел

    Білий дім не підтримує передачу МіГ-29

    США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем протиповітряної оборони. Про це повідомив під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

    За його словами, союзники по НАТО проводять дискусії щодо посилення ППО України.

    «Альтернативні варіанти – працювати з іншими союзниками і партнерами, у яких можуть бути додаткові системи і можливості у сфері протиповітряної оборони, які можуть надати їх Україні. Ми проводимо дискусії з багатьма країнами про це», – сказав Кірбі.

    Він зазначив, що, на думку Пентагону, передача Україні додаткових літаків не принесе користі і їй самій, оскільки може призвести до ще більшої ескалації конфлікту з Росією.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

    Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

    Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

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    Теги: США НАТО літак час прессекретар
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    США не хочуть надавати літаки Україні. Натомість обіцяють системи ППО