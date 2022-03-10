Зупиніть геноцид українців: Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

Європейці повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити санкції щодо Росії після обстрілу пологового будинку у Маріуполі. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

Зеленський заявив, що блокада і бомбардування Маріуполя, зокрема удари по пологовому будинку і дитячій лікарні – за межею звірства.

«Російські бомби впали на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Будівлі зруйновані. Станом на цей час — 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста», – сказав глава держави.

Президент заявив, що відбувається геноцид українців.

«Те, що вони зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Російській Федерації. Зруйновані лікарні. Зруйновані школи, зруйновані церкви, звичайні будинки. І всі вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців», – зазначив він.

Зеленський закликав посилити санкції проти Росії.

«Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну», – заявив Зеленський.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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