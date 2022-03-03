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    Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?

    Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ&nbsp; - Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?
    Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ 
    фото: Офіс президента

    Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже понад мільйон підписів

    Президент Володимир Зеленський закликає країни Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів російських ракет та авіанальотів перестали гинути мирні українці.

    «Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається з території Білорусі і з території Росії. Літають ці ракети, бомби, «Іскандери», літаки, бомбардувальники», – сказав Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів у Києві.

    За словами президента, він звернувся з проханням про закриття неба до численних світових лідерів, зокрема президента Байдена, президента Макрона, канцлера Шольца.

    «Я сказав: якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін - коли. Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скажіть, яка кількість людей повинна зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, щоб вони відлетіли, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість скажіть! Я піду, ми будемо рахувати, і почекаємо до цього моменту», – сказав президент.

    Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

    Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

    Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

    Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

    Як вже відомо, 3 березня другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

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    Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо?