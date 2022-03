НАТО не закриває небо, але попереджає: наступні дні будуть важчими

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що майбутні дні в Україні, ймовірно, будуть гіршими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння.

«Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні», – заявив Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

LIVE SOON



Press conference following the extraordinary meeting of #NATO Foreign Ministers with partners



@NATO HQ, Brussels #ForMin https://t.co/MgvCBLL9Gd