НАТО не закриває небо, але попереджає: наступні дні будуть важчими

Росія вводить в Україну важче озброєння

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що майбутні дні в Україні, ймовірно, будуть гіршими, оскільки збройні сили Росії вводять важче озброєння.

«Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями і більшими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні», – заявив Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

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Press conference following the extraordinary meeting of #NATO Foreign Ministers with partners



@NATO HQ, Brussels #ForMin https://t.co/MgvCBLL9Gd — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 4, 2022

Генеральний секретар Нато Єнс Столтенберг заявив про солідарність союзників щодо того, що літаки Альянсу не мають діяти над українським повітряним простором.

Закриття неба не дозволить Росії здійснювати руйнівні ракетні удари, бомбардування чи проводити масштабні десантні операції з використанням літаків і вертольотів. Від подальшої руйнації буде захищено військову і цивільну інфраструктуру, дитячі садочки й лікарні, АЕС і хімічні підприємства тощо. Безпольотна зона допоможе захистити житлові мікрорайони й зберегти тисячі життів.

Головним аргументом противників такого кроку в країнах НАТО є його високий ризик, зокрема щодо конфронтації із Росією, яка вчергове погрожує світу розпочати «третю світову, що буде ядерною». Однак безпрецедентне вторгнення Росії до України потребує від Альянсу жорстких дій.

А ось міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголошував, що НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною.

Нагадаємо, американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу.

Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні. «Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО і передайте їх ЗСУ», – пише радник очільника МВС Антон Геращенко.