«Голос» жорстко прокоментував зміни у фракції

У «Голосі» наголосили, що не допустять анархії та хаосу

Політична рада партії «Голос» розгляне заяву частини фракції у Верховній Раді та дасть їй оцінку

Депутати «Голосу» на своїй сторінці у Facebook прокоментували останні зміни, які відбулися у фракції.

«Демократія складна справа – вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями.

Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон», – йдеться у повідомленні.

Нардепи наголосили, що глибоко переконані, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії «Голос», мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії. «Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та Політична рада. Сьогодні Політична рада партії «Голос» розгляне заяву частини фракції «Голос» у Верховній Раді та дасть їй оцінку. Партія «Голос» неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію», – підсумували у повідомленні.

Додамо, що нардеп Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook написала про створення нового об’єднання «Справедливість» у фракції «Голос».

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