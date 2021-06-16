Фракція «Голос» офіційно розкололася

10 народних депутатів заявили про створення окремого об'єднання «Справедливість»

Половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Про це заявила народна депутатка із «Голосу» Олександра Устінова з трибуни парламенту.

«Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина фракції «Голос», хочемо заявити про створення окремого об'єднання «Справедливість», - сказала нардепка.

До складу об'єднання увійшли нардепи Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

«Ми змушені констатувати, що фракція «Голос» уже п'ять місяців, як не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради. Більшість керівництва зрадила своїм цінностям, які ми декларували на виборах, і принципам, за які ми обіцяли працювати», – сказала Устінова.

На розкол фракції «Голосу» зокрема вплинули політичні амбіції колишнього члена партії Сергія Притули. У нього є певна проблема в критичному осмисленні своїх можливостей у політиці й реальних завдань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів нардеп Андрій Осадчук.