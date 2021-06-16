«Справедливість»: у «Голосі» розповіли про нове об'єднання

«Справедливість» продовжуватиме працювати заради інтересів своїх виборців

Нардеп Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook написала про створення нового об’єднання «Справедливість» у фракції «Голос».

«Розумію, що всі чекають на позицію щодо ситуації у фракції. І от настав час про неї оголосити. Ми з тими колегами, які попри все лишаються ціннісними і стоять на тих принципах, на яких ми створювали партію, вважаємо за потрібне створити об'єднання «Справедливість» усередині фракції», – написала вона.

І додала, що вчорашня історія з голосуванням за включення до порядку денного антиукраїнських законів була останньою краплею. «Зі свого боку, ми достатньо довго намагалися знайти компроміс. Але засідання фракції не відбуваються вже понад три місяці. Тому ми разом з колегами висловили недовіру голові фракції, Ярославу Железняку», – підкреслила Соломія Бобровська.

На думку нардепки, те, що стосується голови партії, Кіри Рудик, то ми вважаємо, що неприпустимою є та узурпація влади, яка відбулася. «Одноосібний фінансовий контроль, таємні домовленості, а також прогули засідань Ради. У нашій програмі ми обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює понад 50% засідань. А починати треба з себе. Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик з фракції», – уточнила Бобровська.

Вона наголосила, що депутати продовжують працювати заради інтересів виборців у рамках об'єднання «Справедливість». «Просимо не асоціювати наші дії з діями нинішнього керівництва партії та фракції – ми їх не поділяємо та засуджуємо. Лишаємось вашим Голосом в Раді», – резюмувала нардепка.

Додамо, що половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Про це заявила народна депутатка із «Голосу» Олександра Устінова з трибуни парламенту.