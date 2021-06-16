В «Голосі» запевняють, що залишаються в опозиції до Зеленського

Нардеп Андрій Осадчук переконаний, що одностайність в «Голосі» збережеться

Нардеп Андрій Осадчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, яку позицію займатиме «Голос» стосовно провладної партії та про те, яких пріоритетів дотримувалась та незмінно дотримується партія.

«Основна десятка, яка здебільшого працювала на місцевих виборах і просуває партію, спілкується з усіма. Інша частина – по різному, але робочі моменти більшість обговорює індивідуально. Із всієї фракції я до Верховної Ради знав дуже добре тільки Олега Макарова і трошки Ярослава Юрчишина, інших взагалі не знав», – уточнив Андрій Осадчук.

Він розповів і про внутрішні «свої історії» в партії та одностайність під час голосувань: «Коли ви потрапляєте в будь-яку нову компанію, то якось притираєтеся один до одного. Але та опозиційна група, що незадоволена рівнем свого визнання та впливу в партії, – дуже різна. Бо в ту десятку входять навіть не члени партії. Той же Андрій Шараскін, який зайшов замість Слави Вакарчука, не є членом партії, у нього свій порядок денний. У Юлі Клименко, яка була першою головою партії і дуже болісно сприйняла із самого початку рішення Вакарчука передати управління Кірі, – свої мотиви. Саша Устінова і Оля Стефанишина – подруги, які працюють разом більше десяти років, у них своя історія. Володя Цабаль якось хотів і хоче, напевно, всіх помирити, тому і в нього трошки інша історія. Хоча з Цабалем ми постійно співпрацюємо з економічних законопроектів, він – суперексперт. Із Юрчишиним я поруч сиджу, ми з ним спілкуємось постійно. Але головним при всій цій внутрішній дискусії у фракції є те, що ми здебільшого однаково голосуємо. У нас за цей рік одностайних голосувань, напевно, більше 95%. Тому з політичної точки зору, фракція займає монолітну проукраїнську і прозахідну позиції».

Нардеп «Голосу» переконаний, що в подальшому така одностайність збережеться. Андрій Осадчук запевнив, що Сергій Притула, який насправді в значній мірі спровокував всі ці «пікові навантаження», а потім розвернувся і пішов, просто намагався знайти якісь аргументи для пояснення свого рішення залишити партію.

«Наприклад, були такі закиди, що ми якось змінили цінності і це вже не той «Голос». Насправді, «Голос» задумувався і створювався як загальноукраїнська ліберальна партія, орієнтована на середній клас, який здатен сам себе реалізовувати. Як партія, орієнтована на впровадження європейських стандартів життя, забезпечення верховенство права, відсутність дискримінації, безпеку України в співпраці з НАТО і на розбудову стандартів НАТО і досягнення членства в НАТО. Нічого не змінилося з того моменту ні на йоту, за виключенням одного, про що мало говорять, але це дійсно суттєва зміна. Коли ми зайшли в парламент, тодішнє керівництво партії досить помірковано ставилося до Зеленського і до «Слуги народу». Такий тоді був політичний момент», – уточнив Андрій Осадчук.

І додав, що за час роботи в парламенті «Голос» пройшов великий шлях, коли в липні минулого року все-таки оголосив про те, що є опозицією.

«І, якщо ви слідкуєте за виступами лідерів партії, основних її спікерів, то ми ж останній рік всебічно і системно критикуємо Зеленського і «Слуг народу». Про яку зміну цінностей або пріоритетів, крім цього факту, можна говорити?» – резюмував він.

Нагадаємо, що половина фракції «Голос» у Верховній Раді перейшла у нове депутатське об'єднання. Про це заявила народна депутатка із «Голосу» Олександра Устінова з трибуни парламенту.

Цікаво, що колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», допустив створення нової політичної сили.