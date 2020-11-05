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    Думки вголос

    Голосування за бюджет: Тимошенко стала частиною влади Зеленського

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Голосування за бюджет: Тимошенко стала частиною влади Зеленського

    Парламентське життя повне співпадінь і випадковостей!

    Акурат перед голосуванням за бюджет в недоступних для преси коридорах ВР було не інакше як випадкове явище: з кабінета Тимошенко вийшов Тимошенко. Одна Юлія - інший Кирило - новий куратор регіональної політики в ОПУ.

    Після цього Тимошенко (він) пішов у своїх справах, Тимошенко (вона) до зали ВР, де з трибуни чесно заявила, що країна в небезпеці, бюджет це питання економічне, а фракція Батьківщини (яке співпадіння!) вперше з 2015 року підтримала головний фінансовий документ, звісно з найкращих і найчистіших міркувань! )))

    Голосування за бюджет - це розділення відповідальності з владою за наслідки. Тимошенко свій вибір зробила і тепер стала частиною цією влади.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Юлія Тимошенко Батьківщина бюджет Володимир Зеленський
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