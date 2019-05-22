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    Думки вголос

    Не варто розглядати Богдана як банальну «маріонетку Коломойського»

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

    • Розсилка
    Не варто розглядати Богдана як банальну «маріонетку Коломойського»

    Андрій Богдан гратиме свою власну політичну гру

    Мовою оригіналу

    О новом руководстве Администрации Президента Украины. Формула баланса интересов – Богдан в окружении «квартальцев».

    Почему Богдан? Из всех потенциальных претендентов на должность руководителя АП (кроме него это были С.Шефир, И.Баканов, С.Трофимов) он был наиболее подготовлен в плане административных и политических качеств, в том числе по опыту политической коммуникации.

    Я его не знаю лично, но то, что читал и слышал о нем, это сочетание жесткости и гибкости (жесткость явно доминирует), профессиональных статусов юриста и администратора (некий микст Левочкина и Портнова :) ), что очень важно для АП.

    Не стоит его рассматривать как банальную «марионетку Коломойского». Связи между ними, конечно, есть, но я бы оценивал А.Богдана как самодостаточную фигуру с большими и самостоятельными амбициями.

    Судя по всему, он стоял у истоков прихода Зеленского в политику, и играет свою собственную политическую игру.

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