Не варто розглядати Богдана як банальну «маріонетку Коломойського»

Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Володимир Фесенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Богдан гратиме свою власну політичну гру

Мовою оригіналу

О новом руководстве Администрации Президента Украины. Формула баланса интересов – Богдан в окружении «квартальцев».

Почему Богдан? Из всех потенциальных претендентов на должность руководителя АП (кроме него это были С.Шефир, И.Баканов, С.Трофимов) он был наиболее подготовлен в плане административных и политических качеств, в том числе по опыту политической коммуникации.

Я его не знаю лично, но то, что читал и слышал о нем, это сочетание жесткости и гибкости (жесткость явно доминирует), профессиональных статусов юриста и администратора (некий микст Левочкина и Портнова :) ), что очень важно для АП.

Не стоит его рассматривать как банальную «марионетку Коломойского». Связи между ними, конечно, есть, но я бы оценивал А.Богдана как самодостаточную фигуру с большими и самостоятельными амбициями.

Судя по всему, он стоял у истоков прихода Зеленского в политику, и играет свою собственную политическую игру.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»