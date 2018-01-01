Голова центробанку Латвії визнав своє затримання незаконним

Президенту Банку Латвії Ілмару Рімшевичу не призначено статус підозрюваного

Президент центрального банку Латвії Ілмар Рімшевич заявив, що вважає своє затримання незаконним. Про це повідомляє видання Delfi. «Президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич вважає своє затримання незаконним, йому не призначено статус підозрюваного», - сказав виданню адвокат Рімшевича Саулведіс Варпінш. Також він підтвердив, що в суботу,



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Ілмар Рімшевич

Президенту Банку Латвії Ілмару Рімшевичу не призначено статус підозрюваного

Президент центрального банку Латвії Ілмар Рімшевич заявив, що вважає своє затримання незаконним.

Про це повідомляє видання Delfi.

«Президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич вважає своє затримання незаконним, йому не призначено статус підозрюваного», - сказав виданню адвокат Рімшевича Саулведіс Варпінш.

Також він підтвердив, що в суботу, 17 лютого, після того, як Рімшевич на запрошення Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (БЗБК) прибув до установи, йому, не ставлячи ніяких запитань, оголосили про затримання.

«Причиною затримання була якась подія, що сталася багато років тому», - повідомив адвокат.

На даний момент глава центрального банку Латвії перебуває в ізоляторі Держполіції.

Наголошується, що про подальші дії БЗБК адвокату невідомо, і більш докладної інформації про слідчі дії він надати не може.

Нагадаємо, президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич ввечері в суботу, 17 лютого, прибув до будівлі Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (БЗБК), а покинув його тільки в ніч на неділю.