У Латвії антикорупційне бюро затримало голову центробанку

Слідчі підозрюють, що в Латвії в сфері організованої злочинності діє група, члени якої розділили сфери діяльності

Президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич ввечері в суботу, 17 лютого, прибув до будівлі Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (БЗБК), а покинув його тільки в ніч на неділю. Про це пише Delfi. Рімшевич приїхав до будинку бюро приблизно о 18:00 на власному автомобілі. Трохи пізніше в БЗБК прибув відомий у Латвії адвокат Саулведіс Варпіньш. О



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Слідчі підозрюють, що в Латвії в сфері організованої злочинності діє група, члени якої розділили сфери діяльності

Президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич ввечері в суботу, 17 лютого, прибув до будівлі Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (БЗБК), а покинув його тільки в ніч на неділю. Про це пише Delfi.

Рімшевич приїхав до будинку бюро приблизно о 18:00 на власному автомобілі. Трохи пізніше в БЗБК прибув відомий у Латвії адвокат Саулведіс Варпіньш.

О 1:20 в неділю Рімшевич і його адвокат покинули будівлю, їх відвезли на автомобілі БЗБК.

В п'ятницю, 16 лютого, співробітники БЗБК провели обшуки в кабінеті Рімшевича і в його будинку. В цей же день правоохоронці затримали бізнесмена Маріса Мартінсонса.

Як повідомляє портал Diena, слідство, що зв'язує імена Рімшевича і Мартінсонса, розглядає три протиправних дії: вимагання хабара для посадової особи, вимагання групою осіб за попередньою змовою і посередництво при дачі хабара. Слідчі підозрюють, що в Латвії в сфері організованої злочинності діє група, члени якої розділили сфери діяльності. Використовуючи службове становище і політичний вплив, група, можливо, вимагала хабара, в тому числі і у кредитних установ.

Раніше БЗБК почало перевірку в зв'язку з озвученою в ЗМІ інформацією про те, що адміністратор неплатоспроможності Маріс Спрудс і високопоставлена особа з фінансового сектора вимагали хабар у найбільшого акціонера Norvik banka Григорія Гусельникова.

Голова Сейму Інара Мурнієце заявила, що Рімшевич має піти у відставку самостійно.

Відповідно до латвійського законодавства, Сейм може звільнити президента Банку Латвії з посади тільки в тому випадку, якщо отримано його особисту заяву. Також президент Банку Латвії може бути звільнений, якщо він скоїв порушення, які вважаються серйозними за статутом Європейського центрального банку, але тільки після того, як вступить в силу обвинувальний вирок.