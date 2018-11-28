Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев підтвердив наявність вищої освіти документ



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Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев

Cкандал навколо питання легітимності освіти Кудрявцева пов’язують з його антикорупційною діяльністю у будівельній сфері

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев надав документальні підтвердження наявності вищої освіти. Про це повідомляє прес-служба відомства в офіційному коментарі для ЗМІ.

У повідомленні зазначається, що на момент призначення на посаду Головою Держархбудінспекції згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 632-р Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного університету цивільної авіації за напрямком підготовки «Менеджмент» (бакалавр з менеджменту), а також Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» (спеціаліст юрист). Про що додаються фотокопії зазначених дипломів.

Також у коментарі прес-служби скандал навколо питання легітимності освіти очільника відомства пов’язують з його антикорупційною діяльністю у будівельній сфері та розцінюють як частину замовної інформаційної кампанії проти Кудрявцева.

«Подібні інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день і пов’язані виключно із реальною боротьбою проти роками вибудуваних корупційних схем в системі держархбудконтролю» - йдеться у повідомленні.

У той же час вони додають, що розпочаті реформи будуть продовжені – у відповідності до поставлених президентом України, прем’єр-міністром України та віце-прем’єр-міністром – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України завдань та окресленого курсу на зміцнення національної економіки.

Крім того, у Держархбудінспекції нагадали, що упродовж останніх років ДАБІ було проведено суттєву роботу для забезпечення належного розвитку будівельної галузі України. Зокрема, здійснено децентралізацію функцій держархбудконтролю, реформовано дозвільну систему та спрощено процедури для приватного будівництва, розвитку малого та середнього бізнесу, запроваджено електронні сервіси у будівництві.

За їхніми словами, підтвердженням ефективності реалізованих реформ є покращення позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за показником «Отримання дозволу на будівництво» – за два роки Україна піднялась на 110 позицій та посіла у 2018 році 30-те місце.