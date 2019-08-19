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    Голова Держкіно Пилип Іллєнко йде з посади

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    Іллєнко у найближчі дні опублікує розгорнутий звіт про свою роботу - Голова Держкіно Пилип Іллєнко йде з посади
    Іллєнко у найближчі дні опублікує розгорнутий звіт про свою роботу

    «Моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно завершена», - заявив Іллєнко

    Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що йде з посади.

    Про це він повідомив 19 серпня у Facebook.

    «Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мрії - відродження українського кіно. Мрія здійснилася, і моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно – завершена», - заявив Іллєнко.

    Він додав, що у найближчі дні опублікує розгорнутий звіт про свою роботу.

    Нагадаємо, раніше Іллєнко закликав президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу «Свати» на телеканалі «1+1».

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