Голова Держкіно закликав Зеленського відмовитися від серіалу «Свати»



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Я глибоко переконаний, що питання «Сватів» виходить за межі юридичного аспекту, воно лежить в площині моральній і політичній, - Іллєнко

«1+1» звернувся щодо видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» і Держкіно змушене діяти згідно з чинним законодавством, - Іллєнко

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко закликає президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу «Свати» на телеканалі «1+1».

У відеозверненні голова Держкіно зазначає, що до ефіру «1+1» повернулися «Свати».

«Повернулися в результаті рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким були скасовані накази Держкіно, Міністерства культури і Служби безпеки України», – уточнив він.

Іллєнко нагадав, що у 2017 році російського актора Федора Добронравова внесли в «чорний список» в Україні – й дозвіл на прокат фільму скасували.

За словами Іллєнка, суд взагалі не ставив під сумнів те, що російський актор Добронравов становить загрозу національній безпеці України.

«Своє рішення суд грунтував на тому, що СБУ нібито допустив процесуальну помилку у якомусь своєму внутрішньому документі, грубо кажучи, неправильно склали довідку», - зазначив голова Держкіно.

Іллєнко говорить, що після такого рішення суду чомусь всі державні органи відсторонилися від цього питання.

«Міністерство культури навіть не оскаржувало рішення про повернення «Сватів» на екрани в Апеляційному суді», - зауважив Іллєнко і повідомив, що кілька днів тому до Держкіно звернулися представники каналу «1+1» з проханням щодо видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати», який нещодавно проходив оцінку експертної комісії.

«Тоді висновок був негативний, але вони наразі перемонтували серіал – і Держкіно змушене діяти згідно з чинним законодавством», – сказав він.

«Я глибоко переконаний, що питання «Сватів» виходить за межі юридичного аспекту, воно лежить в площині моральній і політичній», – заявив Іллєнко.

Він звернувся до Зеленського: «Пане Володимире, ви вже не є продюсером серіалу «Свати», не є його виробником – сьогодні ви є президентом України».

«Я вважаю, що саме ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для вас є пріоритетом – повернення цього продукту в ефір чи очищення інформаційного простору України від українофобів, що нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави», – заявив Іллєнко.

«Ми, згідно з законом, видамо прокатне посвідчення – і присутність цього серіалу в прокаті «Плюсів» буде наочно й щоденно всім демонструвати, у чому для вас пріоритет», – сказав він.

Іллєнко додав: «Я від вашого оточення знаю, що Ви дуже емоційно і болісно сприйняли заборону «Сватів» у 2017 році –і це стало поштовхом до того, що Ви почали боротися за посаду президента».

«Але не повторюйте помилок ваших попередників. Серіали «Свати» – це ваша «Липецька фабрика». І хай вас не вводить в оману високий рейтинг цього серіалу, адже і цукерки «Рошен» із захопленням і насолодою поїдала вся Україна», – заявив голова Держкіно.

Нагадаємо, громадські організації вимагають від Держкіно анулювати прокатне посвідчення «Сватів».

13 червня у Держкіно проголосували за заборону другого сезону серіалу «Свати».

Як повідомлялося, у травні суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів».

У березні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати»

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.