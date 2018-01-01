Українець Абраменко – олімпійський чемпіон Ігор-2018

Олександр приносить Україні першу медаль зимових Олімпійських ігор-2018

У неділю, 18 лютого, на Олімпіаді-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі. Україну в цьому фіналі представляв Олександр Абраменко. Українець до головного етапу змагань потрапив з другої спроби. Перший стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став дев’ятим і не пройшов одразу до фіналу, тому йому потрібно було

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Олександр Абраменко. Фото: НОК України

Олександр приносить Україні першу медаль зимових Олімпійських ігор-2018

У неділю, 18 лютого, на Олімпіаді-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі.

Україну в цьому фіналі представляв Олександр Абраменко. Українець до головного етапу змагань потрапив з другої спроби.

Перший стрибок українця оцінили в 123,01. Абраменко став дев’ятим і не пройшов одразу до фіналу, тому йому потрібно було виконати другий стрибок. Ця спробу судді оцінили в 123,08 – і це четверте місце у другій кваліфікації.

У рейтингу букмекерів, серед всіх фаворитів лижної акробатики, Абраменко займав п'яте місце.

Імовірність того, що він міг виграти золоту медаль оцінювалась з коефіцієнтом 9.00. Шанси українця посісти друге місце, на думку букмекерів, були набагато більшими – 3.66. Імовірність завоювання бронзи оцінювалася коефіцієнтом 2.15.

Перший стрибок український фристайліст виконав з результатом 125.67, що дозволило йому пройти до наступної стадії змагань з третім результатом. Лідером у першому стрибку був китаєць Ці Гуанпу (127.44), а друге місце посідав атлет з Росії Павло Кротов (126.11).

У другій спробі Олександр Абраменко виступив менш вдало у технічному аспекті, але краще за балами, показавши четвертий результат і 125.69 балів. Лідирував у другій спробі вже інший китаєць – Цзі Цуньянь з результатом 128.76.

Фінальний стрибок вирішував долю нашого спортсмена. Третю спробу Олександр Абраменко виконав ідеально, отримавши найвищу оцінку – 128.51. Конкуренцію йому складав Цзя Цуньян з Китаю, але судді вирішили віддати перевагу українцю.

Таким чином, Абраменко став першим олімпійським чемпіоном у фристайлі в історії України та приніс збірній України першу медаль Олімпійських ігор-2018.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фристайл

Акробатика, чоловіки

1. Олександр Абраменко (Україна) – 128.51

2. Цзя Цуньян (Китай) – 128.05

3. Ілля Буров (ОАР) – 122.17