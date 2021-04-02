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    Голова Мінцифри про безпеку е-документів: «Проводжу експерименти, пробую купувати підробки в інтернеті»

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    Мінцифри: У Дії досить хороший захист у кілька етапів - Голова Мінцифри про безпеку е-документів: «Проводжу експерименти, пробую купувати підробки в інтернеті»
    Мінцифри: У Дії досить хороший захист у кілька етапів
    Фото: Дія

    Не кожна країна може трансформуватися так швидко, як це робить Україна, заявив Федоров

    З точки зору безпеки електронні документи набагато надійніші, ніж пластикові або паперові. Про це розповів в інтерв’ю Liga.net віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Коментуючи питання безпеки електронних паспортів, очільник міністерства сказав: «По-перше, не кожна країна може трансформуватися так швидко, як це робимо ми».

    «У деяких країнах реєстри створені дуже давно, і працювати з ними дуже складно. Насправді в багатьох країнах триває робота в цьому напрямку. Десь місяць тому Ангела Меркель порушила питання щодо закону про електронні паспорти перед парламентом. Гадаю, після нас дуже багато країн почнуть вводити електронні паспорти», – зазначив Федоров.

    Він додав, що «з точки зору безпеки, це набагато надійніше, ніж пластикові або паперові документи».

    «Тому що, коли є електронний паспорт, можна перевірити його дійсність у режимі реального часу. Я можу навести свій телефон на QR-код вашого паспорта у вашому телефоні і відразу зрозуміти, дійсний він чи ні. А якщо це паперовий або пластиковий паспорт, ви так відразу не перевірите його справжність. Світ зараз тяжіє до швидкого сервісу та послуг у смартфоні, і це вже не змінити», – продовжив голова Мінцфири.

    Щодо питання збереження і безпеки даних у разі введення електронних паспортів, він пояснив: «Дія не зберігає персональні дані. Вона звертається до демографічного реєстру, бере звідти дані про паспорт і показує вам їх як звичайний монітор. У Дії немає окремої бази даних, де зберігаються ваші паспорти».

    Федоров зазначив, що «у Дії досить хороший захист у кілька етапів, навіть з точки зору особистих кабінетів».

    «Коли ми будемо запускати нові сервіси, приміром, отримання цифрового підпису через Дію, з'явиться додатковий етап верифікації через сканування особи – Face ID. Це набагато надійніше, ніж паперові документи, які легко підробити. Я іноді проводжу експерименти, пробую купувати якісь підроблені документи в інтернеті для того, щоб оцінити, з чим ми боремося. Сьогодні можна будь-який документ купити в інтернеті, але ми все це знищимо запуском наших цифрових продуктів», – підсумував очільник міністерства.

    30 березня Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперових.Цифрові документи матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

    Теги: паспорт документи Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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