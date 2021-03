Влада Нью-Йорка ввела цифровий паспорт Covid-вакцинації

Влада Нью-Йорка ввела в обіг цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від Covid-19.

Про це повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в Twitter.

Таким чином, Нью-Йорк став першим штатом в Сполучених Штатах, де почали використовувати даний документ.

«Ми запускаємо Excelsior Pass, безкоштовну платформу для компаній і людей, яку можна використовувати для того, щоб легко отримати доступ до надійного доведення вакцинації або нещодавно отриманого негативного тесту на коронавірус», – написав він.

Today we launched Excelsior Pass, a free platform for businesses & individuals that can be used to easily access secure proof of a recent negative COVID test or vaccination.



It's a first of its kind tool to help NY fight COVID while reopening our economy safely.



