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    Влада Нью-Йорка ввела цифровий паспорт Covid-вакцинації

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    У Нью-Йорку ввели цифровий паспорт Covid-вакцинації - Влада Нью-Йорка ввела цифровий паспорт Covid-вакцинації
    У Нью-Йорку ввели цифровий паспорт Covid-вакцинації

    Сертифікат Covid-вакцинації буде використовуватися у вигляді QR-коду

    Влада Нью-Йорка ввела в обіг цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від Covid-19.

    Про це повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в Twitter.

    Таким чином, Нью-Йорк став першим штатом в Сполучених Штатах, де почали використовувати даний документ.

    «Ми запускаємо Excelsior Pass, безкоштовну платформу для компаній і людей, яку можна використовувати для того, щоб легко отримати доступ до надійного доведення вакцинації або нещодавно отриманого негативного тесту на коронавірус», – написав він.

    Сертифікат Covid-вакцинації буде використовуватися у вигляді QR-коду. Щоб його отримати, необхідно завантажити додаток в Apple App Store або Google Play. Також код можна буде роздрукувати на спеціальному сайті.

    Зазначається, що компанії і майданчики будуть сканувати код, щоб підтвердити дієвість сертифіката.

    Участь у програмі добровільне. Підтверджувати відсутність коронавіруса можна буде як і раніше за допомогою негативного тесту на Covid-19.

    Теги: Google Нью-Йорк паспорт test Apple влада коронавірус
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