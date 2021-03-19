Зеленський анонсував економічний паспорт, щоб всі діти отримували кошти від надр

усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр

Президент запевняє, що усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр

Після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні

Президент України Володимир Зеленський обіцяє запровадити економічний паспорт українця, який допоможе дітям отримувати кошти від користування та видобутку надр України.

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 19 березня.

«Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме – про економічний паспорт українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку», – заявив Зеленський.

За його словами, після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні.

Зеленський також заявив, що місцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть.

Нагадаємо, сьогодні Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування. Також планується провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року.

Крім того, РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.