  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Зеленський анонсував економічний паспорт, щоб всі діти отримували кошти від надр

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент запевняє, що&nbsp;усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр - Зеленський анонсував економічний паспорт, щоб всі діти отримували кошти від надр
    Президент запевняє, що усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр

    Після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні

    Президент України Володимир Зеленський обіцяє запровадити економічний паспорт українця, який допоможе дітям отримувати кошти від користування та видобутку надр України.

    Про це він сказав у відеозверненні ввечері 19 березня.

    «Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме – про економічний паспорт українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку», – заявив Зеленський.

    За його словами, після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні.

    Зеленський також заявив, що місцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть.

    Нагадаємо, сьогодні Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування. Також планується провести аудит усіх дозволів користування надрами з 1994 року.

    Крім того, РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

    Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.

    Теги: діти гроші паспорт Володимир Зеленський навчання президент аудит Держгеонадра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies