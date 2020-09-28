Голова Верховної Ради закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів
Закликаю всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, - Разумков
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів для того, щоб через загострення ситуації в Нагірному Карабасі не допустити нових жертв. Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 28 вересня.
«Сьогодні непрості часи для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я від себе та від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів, аби зберегти життя і мирного населення, і громадян двох держав», – заявив.
Спікер парламенту висловив надію, що саме таким шляхом піде розвиток подій у Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.
Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.