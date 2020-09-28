Голова Верховної Ради закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чергове загострення конфлікту між країнами розпочалося 27 вересня

Закликаю всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів для того, щоб через загострення ситуації в Нагірному Карабасі не допустити нових жертв. Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 28 вересня.

«Сьогодні непрості часи для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я від себе та від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів, аби зберегти життя і мирного населення, і громадян двох держав», – заявив.

Спікер парламенту висловив надію, що саме таким шляхом піде розвиток подій у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.



