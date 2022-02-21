Головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео)

Згодом головний розвідник Путіна уточнив своє висловлювання

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони РФ, присвяченої можливому визнанню Росією «ЛНР» та «ДНР» в ході виступу керівника зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна останній спочатку пропонував «дати Києву останній шанс» щодо спроби врегулювати ситуацію на Донбасі, а коли президент РФ попросив його «висловлюватися прямо», зазначив: «Я підтримую таке рішення».

На запитання Путіна, про яке саме рішення йдеться, Наришкін невпевнено та несподівано заявив:

«Підтримую пропозицію про входження «Л/ДНР» до складу Російської Федерації».

«Ми це не обговорюємо», – відповів йому Путін.

«Я підтримую пропозицію про визнання незалежності», – виправився Наришкін.

Раніше Ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

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