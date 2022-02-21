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    Головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео)

    Сергій Наришкін виступав на РНБО Росії дещо невпевнено - Головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео)
    Сергій Наришкін виступав на РНБО Росії дещо невпевнено
    фото: скріншот з відео

    Згодом головний розвідник Путіна уточнив своє висловлювання

    Під час засідання Ради національної безпеки та оборони РФ, присвяченої можливому визнанню Росією «ЛНР» та «ДНР» в ході виступу керівника зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна останній спочатку пропонував «дати Києву останній шанс» щодо спроби врегулювати ситуацію на Донбасі, а коли президент РФ попросив його «висловлюватися прямо», зазначив: «Я підтримую таке рішення».

    На запитання Путіна, про яке саме рішення йдеться, Наришкін невпевнено та несподівано заявив:

    «Підтримую пропозицію про входження «Л/ДНР» до складу Російської Федерації».

    «Ми це не обговорюємо», – відповів йому Путін.

    «Я підтримую пропозицію про визнання незалежності», – виправився Наришкін.

    Раніше Ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

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    Теги: «ДНР» «ЛНР» Путін ОРДЛО
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    Головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео)