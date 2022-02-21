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    Ватажки «ДНР» та «ЛНР» синхронно попросили Путіна визнати їхню «незалежність»

    Ватажки «ДНР» та «ЛНР» синхронно попросили Путіна визнати їхню «незалежність»
    фото: reuters

    Окупанти крім визнання просять офіційну військову допомогу від РФ

    Ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу. Про це повідомляють росЗМІ.

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    До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР».

    Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

    18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

    Читайте також: Визнання «Л/ДНР» Росією: чим це може закінчитися?
    Теги: Леонід Пасічник Денис Пушилін населення
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    Ватажки «ДНР» та «ЛНР» синхронно попросили Путіна визнати їхню «незалежність»