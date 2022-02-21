Визнання Росією «ДНР» і «ЛНР»: Путін збирається вистрелити собі в ногу

У Росії більше не буде ганебного «кримського консенсусу»

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Судя по многому, Путин решил в отчаянной (сам рулил, маэстро!) ситуации «спасти свое лицо» истерикой по поводу ОРДЛО с последующим его, ордла, признанием независимым. (Кое признание, разумеется, ни одна страна мира, в том числе, боюсь, даже Вануату и Никарагуа, не поддержит). Все нелюбители Путина, включая меня, его мудрый и гуманный шаг горячо одобрят, даже если постесняются признаться в этом вслух. Потому что это не то что «выстрел в ногу» – это дуплет или даже пулеметная очередь по собственным нижним конечностям. Во-первых, летит похоронка лелеемым Кремлем дурно пахнущим «минским договоренностям», что окончательно развязывает руки Киеву и затыкает рот всяким менжующимся немцам и французам – ура!!

Во-вторых, что делать с несчастным Донбассом – чемоданом без ручки – и десятками (сотнями??!!) тысяч фейковых, но вполне осязаемых «беженцев»? Представьте себе: всех женщин-стариков-детей из региона сгребли на юг России, всех призывного возраста мужичков поставили под ружье, а укро-бандеровцы так и не собираются нападать! Чо блин делать?? Заводы стоят, кафе не работают, т****ть и нянчить некого… в городах и селах пусто. Проходят дни, недели в ожидании агрессии прихлебателей НАТО, и… тишина! Самим наступить на Украину, как Байден предсказал? Н-е-е-е – это Путину капут, воздержимся. Кажется, более идиотской ситуации в истории мировых войн еще не бывало.

В-третьих – а что же гордый и трудолюбивый российский народ? Мало того, что он, в большинстве своем, войны с Украиной не хочет (с чего бы это?), так он еще и не в восторге от нахлынувших шаромыжников, да и 10000 халявы на лапу самому не помешает. Не будет не то что позорного «крымского консенсуса», а будет прямо наоборот – «хренсенсус». К тому же – не могу сдержать восторг – какой харизматичный контрагент: Денис Пушилин! Толстозадое нечто, брателло, выползшее из под пирамиды МММ. Вот теперь у нашего гениального геостратега и мегаполитика, наконец-то, достойная компания – Пушилин и Лукашенко! И все: гран-пахан Си брезгливо дистанцировался. В Бочаров ручей – и топиться.

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Джерело: Эхо Москвы

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