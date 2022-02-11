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    Думки вголос

    Окупований Донбас лякають українським вторгненням

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Окупанти готують грунт для наступу? - Окупований Донбас лякають українським вторгненням
    Окупанти готують грунт для наступу?
    фото з выдкритих джерел

    Усі навколо бігають із криками: «Війна! Війна!»

    Мовою оригіналу

    В «ДНР» продолжают делать заявления о подготовке наступления Украины (Киев это категорически отрицает).

    Сейчас глава «республики» Денис Пушилин дает пресс-конференцию по этому поводу.

    Основные заявления:

    1. Украина может напасть на «республики» уже в ближайшее время. Пушилин в этом контексте заявил о «предельном накале» обстановки на линии соприкосновения.
    2. Не исключил, что РФ даст военный ответ в случае атаки ВСУ.
    3. Заявил, что в Донецк могут прибыть российские добровольцы.

    Я уж не знаю на кого мы там собираемся напасть и, главное, зачем? Но общий психоз вполне может закончится кровавым столкновением.

    Я не верю в большую войну, она не выгодна России, она никому невыгодна.

    Но локальный замес с участием двух недореспублик и добровольческой публики, которая давно мечтает повоевать и подзаработать, не исключаю. Вот это выгодно Москве – склонить Киев к исполнению политической части Минских соглашений. Усадить нас за стол переговоров с сепаратистами, а самим потирать ручки в стороне.

    Ситуацию нагнетают со всех сторон. Заявления наших западных и заокеанских партнеров тоже спокойствия не добавляют – скорее это бензинчик на угольки, а не урегулирование. Оружие – это хорошо, конечно, но надо еще успеть им воспользоваться.

    Россия утверждает, что не готовит нападения.

    Украина утверждает, что не готовит нападения.

    Все вокруг бегают с криками: «Война! Война!».

    Ничего не происходит, но ситуация накаляется все больше и больше. Будет обидно, если долбанет беспричинно.

    То, что вчерашние переговоры Козака и Ермака закончились впустую – ожидаемый результат. И, поверьте, если бы они закончились соглашением, то оно бы вам сильно не понравилось.

    Причем, неважно к какому лагерю вы себя относите.

    Не понравилось бы.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: «ДНР» війна Путін ОРДЛО
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    Окупований Донбас лякають українським вторгненням