Окупований Донбас лякають українським вторгненням
Усі навколо бігають із криками: «Війна! Війна!»
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В «ДНР» продолжают делать заявления о подготовке наступления Украины (Киев это категорически отрицает).
Сейчас глава «республики» Денис Пушилин дает пресс-конференцию по этому поводу.
Основные заявления:
- Украина может напасть на «республики» уже в ближайшее время. Пушилин в этом контексте заявил о «предельном накале» обстановки на линии соприкосновения.
- Не исключил, что РФ даст военный ответ в случае атаки ВСУ.
- Заявил, что в Донецк могут прибыть российские добровольцы.
Я уж не знаю на кого мы там собираемся напасть и, главное, зачем? Но общий психоз вполне может закончится кровавым столкновением.
Я не верю в большую войну, она не выгодна России, она никому невыгодна.
Но локальный замес с участием двух недореспублик и добровольческой публики, которая давно мечтает повоевать и подзаработать, не исключаю. Вот это выгодно Москве – склонить Киев к исполнению политической части Минских соглашений. Усадить нас за стол переговоров с сепаратистами, а самим потирать ручки в стороне.
Ситуацию нагнетают со всех сторон. Заявления наших западных и заокеанских партнеров тоже спокойствия не добавляют – скорее это бензинчик на угольки, а не урегулирование. Оружие – это хорошо, конечно, но надо еще успеть им воспользоваться.
Россия утверждает, что не готовит нападения.
Украина утверждает, что не готовит нападения.
Все вокруг бегают с криками: «Война! Война!».
Ничего не происходит, но ситуация накаляется все больше и больше. Будет обидно, если долбанет беспричинно.
То, что вчерашние переговоры Козака и Ермака закончились впустую – ожидаемый результат. И, поверьте, если бы они закончились соглашением, то оно бы вам сильно не понравилось.
Причем, неважно к какому лагерю вы себя относите.
Не понравилось бы.
Джерело: блог Яна Валетова