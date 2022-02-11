Окупований Донбас лякають українським вторгненням

Усі навколо бігають із криками: «Війна! Війна!»

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В «ДНР» продолжают делать заявления о подготовке наступления Украины (Киев это категорически отрицает).

Сейчас глава «республики» Денис Пушилин дает пресс-конференцию по этому поводу.

Основные заявления:

Украина может напасть на «республики» уже в ближайшее время. Пушилин в этом контексте заявил о «предельном накале» обстановки на линии соприкосновения. Не исключил, что РФ даст военный ответ в случае атаки ВСУ. Заявил, что в Донецк могут прибыть российские добровольцы.

Я уж не знаю на кого мы там собираемся напасть и, главное, зачем? Но общий психоз вполне может закончится кровавым столкновением.

Я не верю в большую войну, она не выгодна России, она никому невыгодна.

Но локальный замес с участием двух недореспублик и добровольческой публики, которая давно мечтает повоевать и подзаработать, не исключаю. Вот это выгодно Москве – склонить Киев к исполнению политической части Минских соглашений. Усадить нас за стол переговоров с сепаратистами, а самим потирать ручки в стороне.

Ситуацию нагнетают со всех сторон. Заявления наших западных и заокеанских партнеров тоже спокойствия не добавляют – скорее это бензинчик на угольки, а не урегулирование. Оружие – это хорошо, конечно, но надо еще успеть им воспользоваться.

Россия утверждает, что не готовит нападения.

Украина утверждает, что не готовит нападения.

Все вокруг бегают с криками: «Война! Война!».

Ничего не происходит, но ситуация накаляется все больше и больше. Будет обидно, если долбанет беспричинно.

То, что вчерашние переговоры Козака и Ермака закончились впустую – ожидаемый результат. И, поверьте, если бы они закончились соглашением, то оно бы вам сильно не понравилось.

Причем, неважно к какому лагерю вы себя относите.

Не понравилось бы.

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Джерело: блог Яна Валетова

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