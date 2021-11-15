Кремль придумав новий спосіб підтримки окупаційних режимів «ДНР» та «ЛНР»

Єнакієвський металургійний завод – одне з найбільших промислових підприємств на території ОРДЛО

Російська влада є фактичним утримувачем незаконних збройних формувань, що захопили владу у частині регіону України

Президент РФ Володимир Путін доручив допустити товари з «ДНР» та «ЛНР» до російських державних закупівель нарівні з російськими. Відповідне повідомлення активно поширюють ЗМІ бойовиків.

Ідеться про можливість для тих небагатьох підприємств, які все ще продовжують існувати на окупованій частині Донбасу, брати участь у тендерних процедурах на постачання товарів, що фінансуються за кошти державного бюджету РФ.

Також відомо, що кількісні обмеження експорту та імпорту до товарів, що переміщуються між Росією та ОРДЛО, застосовуватися не будуть.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що його країна ніколи не визнає себе стороною конфлікту на сході України.

Також нещодавно колишній депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов заявив, що не вважає високою імовірність масштабного військового вторгнення РФ в Україну.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

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