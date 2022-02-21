Визнання «Л/ДНР»: Путін проводить засідання Радбезу РФ

На засідання Ради безпеки Росії винесли питання про визнання терористичних «республік»

На засідання Ради безпеки Росії винесли питання про визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР». За годину до цього ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Про це повідомляє «Риа Новости».

«Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і «керівників «ДНР» і «ЛНР» до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це», – заявив президент РФ Володимир Путін.

Після вступного слова глави Кремля виступив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, а зараз говорить «куратор українського питання» Дмитро Козак.

До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР».

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

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