Головне завдання ТСК щодо втрати Криму – це політичний тиск на Порошенка, – журналіст

Винних у втраті Криму треба шукати серед керівництва країни, починаючи з 1990-х років, зазначив Павло Казарін

Тимчасова слідча комісія, яку створили у Верховній Раді для питань розслідування фактів, які сприяли анексії Криму, не знайде винних у втраті півострова. Головне завдання ТСК - це політичний тиск на опозицію, розповідає в інтерв'ю Gazeta.ua Павло Казарін, журналіст і публіцист.

«Єдина мета створення цієї ТСК – це політичний тиск на опозицію. У Володимира Зеленського чомусь є таке бажання - посадити свого головного візаві Петра Порошенка. Ймовірно комісія буде шукати докази того, що попередня влада є винною в тому, що сталося вісім років тому на півострові», – говорить Казарін.

Відстояти півострів у 2014 році не було шансів. Винних треба шукати серед керівництва країни, починаючи з 1990-х років, вважає журналіст.

«Не впевнений що у лютому 2014 року у Києва був бодай якийсь шанс відстояти півострів. Треба розуміти, якою Росія була тоді. Це була країна, яка продавала всьому світові нафту по 110 доларів за барель. Яка головувала у G8. Тільки що виграла Олімпіаду, яку сама й провела. У свідомості її керманичів могло статися так зване «головокружение от успехов». Навіть якби офіційний Київ почав у Криму чинити опір зі зброєю – я не певен, що це б змусило Путіна відступити. Чинники, які привели до такого розвитку подій, треба шукати в усій політиці України щодо Криму, починаючи з 1990-х років. Можна почати з українських президентів. При кожному з них армію лише розпродавали, бо вона мала «зайву техніку», яка дісталася з часів Радянського Союзу. Це ставлення до армії змінилося лише в 2014 році», – пояснив Казарін.

Нагадаємо, 1 лютого Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування фактів, які сприяли окупації Криму Росією. Очолила комісію скандальна Єлизавета Богуцька, представниця президентської політсили «Слуга народу«.