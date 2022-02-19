Путін розпочав навчання стратегічних сил із пусками балістичних ракет

У Кремлі заявили, що Путін дав старт навчанням із пусками балістичних ракет

Путін спостерігає за пусками балістичних ракет разом зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком

У суботу, 19 лютого, президент Росії Володимир Путін дав старт навчанням сил стратегічного стримування, у рамках яких відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет. Відповідну інформацію РІА «Новости» підтвердив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Пєсков розповів, що російський лідер спостерігає за пусками балістичних ракет разом зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Вони стежать із ситуаційного центру.

У Міноборони Росії зазначили, що маневри мають плановий характер. Це фінальна частина навчання сил стратегічного стримування «Гром-2022».

У маневрах беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу. Також беруть участь ракетні війська стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

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