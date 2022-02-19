Росія виділила п'ять мільярдів рублів для «евакуйованих» з окупованого Донбасу

Виплати розпочнуться 20 лютого

Влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік». Про це повідомив перший заступник губернатора регіону Ігор Гуськов, повідомляє ТАСС.

«Інформую, що 5 млрд рублів федеральних коштів прийшли до Ростовської області, вони, більше того, доведені до міністерства праці Ростовської області, по 10 тис. на виплати громадянам. І завтра ми зможемо при реєстрації починати виплати за цим порядком цих коштів», – заявив Гуськов.

Він додав, що у Ростовській області створили спеціальний штаб у зв'язку з евакуацією жителів «ДНР» та «ЛНР», а заступники губернатора та міністри отримали відповідні завдання.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.