Рада утворила слідчу комісію, щоб з'ясувати обставини окупації Криму

Окупація українського Криму. Російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») у селі Перевальне, 5 березня 2014 року

Окупація українського Криму. Російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») у селі Перевальне, 5 березня 2014 року

ТСК перевірить дії влади у 2014 році

Народні депутати утворили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим. За відповідну постанову №4567 проголосували 229 парламентаріїв.

Так, згідно з пояснювальною запискою до ухваленого документу, основними завданнями ТСК, зокрема, є проведення перевірки відомостей щодо фактів та осіб, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли тимчасовій окупації АРК. Окрім цього, діяльність комісії передбачає встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із питаннями щодо тимчасової окупації Криму.

Так, за результатом перевірки вищезазначених даних ТСК має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Головою комісії обрано народного депутата Ігора Копитіна (парламентська фракція «Слуга народу»), його заступником – Григорія Немирю (парламентська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

Кількісний склад ТСК – 10 осіб. Строк діяльності відповідної тимчасової слідчої комісії парламенту становить один рік із дня її утворення.

Нагадаємо, 1 лютого Рада із Зеленським відкрила сьому сесію: що перед карантином планували розглянути нардепи.

Спочатку Зеленського зустрів у Раді неприємний банер. На плакаті написано: «Україна – не Болівуд».

Потім Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та нові бригади ЗСУ.

Перший віцеспікер також повідомив, що систему голосування «Рада-3» оновлять найближчим часом.