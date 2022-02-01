  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рада утворила слідчу комісію, щоб з'ясувати обставини окупації Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупація українського Криму. Російські військові без розпізнавальних знаків (так звані &laquo;зелені чоловічки&raquo;) у селі Перевальне, 5 березня 2014 року - Рада утворила слідчу комісію, щоб з'ясувати обставини окупації Криму
    Окупація українського Криму. Російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») у селі Перевальне, 5 березня 2014 року
    фото: Радіо Свобода

    ТСК перевірить дії влади у 2014 році

    Народні депутати утворили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим. За відповідну постанову №4567 проголосували 229 парламентаріїв.

    Так, згідно з пояснювальною запискою до ухваленого документу, основними завданнями ТСК, зокрема, є проведення перевірки відомостей щодо фактів та осіб, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли тимчасовій окупації АРК. Окрім цього, діяльність комісії передбачає встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із питаннями щодо тимчасової окупації Криму.

    Так, за результатом перевірки вищезазначених даних ТСК має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

    Головою комісії обрано народного депутата Ігора Копитіна (парламентська фракція «Слуга народу»), його заступником – Григорія Немирю (парламентська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

    Кількісний склад ТСК – 10 осіб. Строк діяльності відповідної тимчасової слідчої комісії парламенту становить один рік із дня її утворення.

    Нагадаємо, 1 лютого Рада із Зеленським відкрила сьому сесію: що перед карантином планували розглянути нардепи.

    Спочатку Зеленського зустрів у Раді неприємний банер. На плакаті написано: «Україна – не Болівуд».

    Потім Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та нові бригади ЗСУ.

    Перший віцеспікер також повідомив, що систему голосування «Рада-3» оновлять найближчим часом.

    Читайте також: Нардепи заговорили в Раді англійською. Спікеру не сподобалось (відео)
    Теги: ТСК Крим Росія окупанти ЗСУ агресія розслідування Україна окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада утворила слідчу комісію, щоб з'ясувати обставини окупації Криму