Іранські лікарі стурбовані забороною західних вакцин проти Covid-19

Іранський доктор Саман, окремі колеги якого вже двічі заразилися Covid-19, шкодує про рівень нерозуміння з боку іранських лідерів, які «схоже, абсолютно не знаються на вірусології»

В Ірані переконані: Захід збирається шляхом вакцинації чіпувати іранців, змінювати їхні гени та заражати різними хворобами

Верховний правитель Ірану Алі Хаменеї 8 січня заборонив ввозити вакцини проти коронавірусу, вироблені у Сполучених Штатах і Великобританії, пише французьке видання Le Monde.

«Якби американцям вдалося створити ефективну вакцину, то в їх країні не померли б за один день від коронавірусу 4 тис. осіб», - сказав він в ефірі іранського телебачення.

«У будь-якому випадку, ми не довіряємо їм (США). Понад те, іноді ці вакцини використовуються для зараження людей», - додав Хаменеї.

У той же день іранський підрозділ «Червоного Півмісяця» оголосив про скасування поставки в Іран 150 тис. доз американської вакцини Pfizer-BioNTech, що були закуплені на пожертвування іранців, які проживають у США. Консервативні політики заговорили про «біологічну війну», яку Захід має намір вести проти іранців за допомогою своїх вакцин; інші іранські політики аплодували верховному лідеру, згадуючи про мікрочип, який «міститься у подібних західних продуктах», за допомогою яких США нібито збираються «відстежувати іранців». Фантазії не обмежились і цим: в Ірані навіть знайшлися такі такі політики, які заговорили про спробу США «змінити іранські гени» шляхом щеплення», - пише видання.

Крім того, Тегеран також робить ставку на виробництво іранської вакцини для боротьби з Covid-19. Перша фаза клінічних випробувань вакцини почалася в кінці грудня 2020 року. «Ще треба буде пройти довгий шлях, перш ніж Тегеран зможе завершити три фази клінічних випробувань і почати масове виробництво своєї вакцини» - пише Le Monde.

«Ірану потрібно ще не менше шести-семи місяців, щоб отримати вакцину, - пояснює іранський лікар Саман (псевдонім) з Тегерана. - Виробничі потужності країни для вакцини дуже обмежені; навряд чи їх виявиться досить для надання двох доз для населення в 81 млн осіб».

Видання також зазначає, що доктор Саман, окремі колеги якого вже двічі заразилися Covid-19, шкодує про рівень нерозуміння з боку іранських лідерів, які «схоже, абсолютно не знаються на вірусології».

«Ситуація жахлива. Вранці ви прокидаєтеся, розуміючи, що інші країни вже почали свою кампанію вакцинації, і у вас є надія, що і ваша країна може розпочати щеплення, - випалює він. - Але ні. Це заборонено! Сьогодні я відчуваю себе сиротою в пошуках рятівника, в той час як всередині країни нікому немає до мене справи».