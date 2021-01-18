Уряди ЄС хочуть якомога швидшого схвалення вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року

EMA, регулюючий орган ЄС, заявив, що в цьому місяці розгляне вакцину за прискореною процедурою

Австрія, Греція та Данія будуть спільно чинити тиск на Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), щоб воно якомога швидше схвалило вакцину AstraZeneca проти Covid-19. Про це заявив у понеділок, 18 січня, канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє The Guardian.

«На рахунку кожен тиждень. Ми очікуємо, що робота буде вестися вдень і вночі, що рішення буде прийнято без бюрократії, і що Європа не опиниться позаду», ‒ сказав Курц.

Курц виступив із заявою перед віртуальним самітом європейських лідерів після того, як локдаун у Австрії вирішили продовжити до 7 лютого.

EMA, регулюючий орган ЄС, заявив минулого тижня, що в цьому місяці розгляне вакцину, розроблену AstraZeneca і британським Оксфордським університетом, за прискореною процедурою.

«Що зараз необхідно ‒ то це, звичайно ж, на основі всіх наукових фактів, негайне і швидке рішення, бо AstraZeneca може доставити до двох мільйонів доз в першому кварталі тільки для Австрії, і це, звичайно, має величезне значення для нашого успіху в вакцинації населення», ‒ заявив канцлер Австрії.

Нагадаємо, вакцинація у ЄС зараз відбувається препаратами Pfizer/Biontech та Moderna, які раніше затвердив регулятор ЄС.

Як повідомлялося, Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

До відома, вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольцях у квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

Президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.

Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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