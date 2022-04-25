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    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)

    Розмінування українських територій триває - Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Розмінування українських територій триває
    фото: Андрій Ковальов

    Російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут «повоювати»

    Інженерна рота 112 бригади ТрО ЗСУ зачищає ліс на Київщині, де стояла реактивна артилерія 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії окупантів.

    За іноформацією Міністерства оборони України, ця бригада з міста Кяхта, що у Бурятії. Відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці – 6400 км. До України, навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок – дорога займе від трьох до чотирьох днів.

    «Тож, як бачите, російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут «повоювати».

    Системами залпового вогню рашистські підрозділи обстілювали цивільну забудову мирних українських сіл і містечок на Київщині. Використовували вони і заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси», – розказали в Міноборони.

    За їх словами, позиції «бойових» бурятів влучними пострілами знищила українська реактивна артилерія

    «Розмінування українських територій триває. Роботи ще дуже багато. Наші сапери застерігають: будьте обачні, російських «подарунків» довкола ще достатньо!», – попередили військові.

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    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)
    фото: Андрій Ковальов

    Нагадаємо, Служба безпеки України зробила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України.

    Окупанти спеціально розстрілюють дітей, які йдуть до школи.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна військові розмінування Україна боєприпаси ліс окупація #stoprussia
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    Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)