Сапери продовжують розміновувати Київщину (фото)

Російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут «повоювати»

Інженерна рота 112 бригади ТрО ЗСУ зачищає ліс на Київщині, де стояла реактивна артилерія 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії окупантів.

За іноформацією Міністерства оборони України, ця бригада з міста Кяхта, що у Бурятії. Відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці – 6400 км. До України, навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок – дорога займе від трьох до чотирьох днів.

«Тож, як бачите, російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут «повоювати».

Системами залпового вогню рашистські підрозділи обстілювали цивільну забудову мирних українських сіл і містечок на Київщині. Використовували вони і заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси», – розказали в Міноборони.

За їх словами, позиції «бойових» бурятів влучними пострілами знищила українська реактивна артилерія

«Розмінування українських територій триває. Роботи ще дуже багато. Наші сапери застерігають: будьте обачні, російських «подарунків» довкола ще достатньо!», – попередили військові.

Нагадаємо, Служба безпеки України зробила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України.

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