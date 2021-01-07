Ляшко обіцяє українцям ковід-вакцину «найближчим часом»

Заступник міністра розповів про лист від COVAX щодо вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Про це на сторінці у Facebook розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Коли саме почнеться постачання вакцини та ковід-вакцину якої саме компанії отримає Україна, у міністерстві не розповіли.

«Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом», - заявив Ляшко.

Зазначимо, що в Україні з 8 по 24 січня включно буде діяти жорсткий карантин. Обмеження уряд вводить, щоб знизити кількість захворювань. Адже МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

Тим часом в Україні розпалюється скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Отже, 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Також 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

7 січня у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для «підпільної вакцинації» українських чиновників.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.



