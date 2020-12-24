Ще більш заразний. Британія повідомила про новий штам коронавірусу

Глава МОЗ Британії: новий штам коронавірусу з ПАР може бути більш заразним

Нові випадки були виявлені у людей, які подорожували до Південної Африки протягом останніх кількох тижнів

У Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який завезли з Південно-Африканської Республіки.

Про це заявив голова міністерства охорони здоров’я Британії Метт Хенкок, пише Sky News.

За його словами, новий штам може бути більш заразним.

Хенкок розповів, що обидва випадки були виявлені у людей, які подорожували до Південної Африки протягом останніх кількох тижнів.

Зараз вони та ті, хто контактував із хворими, перебувають на карантині.

«Цей новий варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він все-таки більш передавальний і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великій Британії», – сказав Хенкок.

Міністр охорони здоров’я заявив, що уряд «неймовірно вдячний уряду Південної Африки за суворість їхньої науки, відкритість і прозорість, з якою вони справедливо діяли, як ми, коли ми виявили тут новий варіант».

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

Також МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.