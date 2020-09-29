Головний санлікар повідомив про запаси вакцин в Україні
Проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз
У МОЗ назвали залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб наявні по всій країні. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.
«На сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні», – зазначив санлікар.
Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:
• 669 240 доз проти туберкульозу;
• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);
• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);
• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);
• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;
• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;
• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;
• 1 098 979 доз проти гепатиту В;
• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;
• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).
Нагадаємо, що Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.
Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.
Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.
Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.
До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.