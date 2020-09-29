Головний санлікар повідомив про запаси вакцин в Україні



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Віктор Ляшко

Проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз

У МОЗ назвали залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб наявні по всій країні. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«На сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні», – зазначив санлікар.

Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:

• 669 240 доз проти туберкульозу;

• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);

• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);

• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);

• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;

• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;

• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;

• 1 098 979 доз проти гепатиту В;

• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;

• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).

Нагадаємо, що Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.



