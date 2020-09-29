У Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу



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Перше щеплення від коронавірусу зробили 53-річному медпрацівнику Архівне фото

Чоловік добровільно зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини

У понеділок, 28 вересня, в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях.

Про це повідомляє Hurriyet.

Зазначається, що перше щеплення від коронавірусу зробили 53-річному медпрацівнику.

Чоловік добровільно зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.

Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.