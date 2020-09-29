  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу

    • Розсилка
    <p>Перше щеплення від коронавірусу зробили 53-річному медпрацівнику</p> - У Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу

    Перше щеплення від коронавірусу зробили 53-річному медпрацівнику

    Архівне фото

    Чоловік добровільно зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини

    У понеділок, 28 вересня, в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях.

    Про це повідомляє Hurriyet.

    Зазначається, що перше щеплення від коронавірусу зробили 53-річному медпрацівнику.

    Чоловік добровільно зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.

    Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

    Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      201305
    • Хворіють
      108856
    • Одужали
      88453
    • Померли
      3996

    Нагадаємо, в Україні за добу 27 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    Читайте також:
    Туреччина здоров'я медицина Китай щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies