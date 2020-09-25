Американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії



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Загальна кількість випадків коронавірусу у Великій Британії перевищує позначку в 416 тис., причому 41,9 тис. інфікованих померли

Компанія Novavax планує випробувати вакцину за участю 10 тис. волонтерів віком від 18 до 84 років протягом наступних чотирьох-шести тижнів

Американська компанія Novavax. Inc. розпочинає фінальну стадію клінічних випробувань потенційної вакцини проти коронавірусу Covid-19 у Великій Британії. Про це повідомляють британські ЗМІ.

Зазначається, що фінальні випробування пройдуть на тлі спалаху коронавіруса.

«У Великій Британії спостерігається високий рівень поширення коронавіруса. Ми оптимістично налаштовані щодо того, що вирішальна третя фаза клінічних випробувань відбудеться швидко і вкаже на ефективність NVX-CoV2373 (назва вакцини – ред.) в найближчій перспективі», – наводять ЗМІ слова представника компанії Novavax. Inc.

За даними телеканалу Sky News, Novavax планує випробувати вакцину за участю 10 тис. волонтерів віком від 18 до 84 років протягом наступних чотирьох-шести тижнів.

Компанія наголосила, що принаймні чверті учасників клінічних випробувань буде понад 65 років. Первинну увагу під час випробувань буде приділено групі осіб, найбільш схильній до зараження коронавірусом, зокрема представникам етнічних меншин.

Наголошується, що половина добровольців отримає дві дози вакцини NVX-CoV2373 разом із ад’ювантом Matrix-M – комплексом речовин, що посилює дію вакцини. Другій половині волонтерів введуть плацебо.

Як зазначає Sky News, близько 400 волонтерів будуть імунізовані вакциною від Covid-19 і сезонною вакциною проти грипу для того, щоб виявити ефективність взаємодії двох вакцин.

У разі позитивних результатів випробувань, вакцину зможе використовувати не лише Велика Британія, а й інші країни.

«Очікується, що дані цих випробувань можуть послужити основою для нормативних матеріалів, необхідних під час ліцензування у Великій Британії, ЄС та інших країнах», – говорить представник компанії Novavax. Inc. Гленн.

За даними Novavax, до фінальної стадії випробувань вакцина викликала «стійку імунну відповідь», що виявилася сильнішою, ніж у пацієнтів, які одужують.

У серпні британський уряд оголосив про надання Novavax підтримки у фінальному етапі клінічних випробувань.

Sky News нагадує, що вакцина від коронавірусу компанії Novavax є другою вакциною, фінальний етап випробувань якої відбувається у Великій Британії. Першою була вакцина, спільно розроблена Оксфордським університетом і англійсько-шведською компанією AstraZeneca.

У всьому світі розробляють понад 100 можливих вакцин від коронавірусу.

Як повідомлялося, 24 вересня у Великій Британії зареєстрували найвищий у країні приріст нових випадків захворювання на коронавірус з початку пандемії. За минулу добу в країні виявили 6,6 тис. нових випадків, днем раніше цей показник становив 6,1 тис.

Загальна кількість випадків коронавірусу у Великій Британії перевищує позначку в 416 тис., причому 41,9 тис. інфікованих померли.

Як повідомлялося, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу, зокрема 988 523 летальні випадки і 23 956 712 людей одужали.