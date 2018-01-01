Головного еколога Запорізької області упіймали на хабарі

У грудні ініціював звільннення начальника Державної екологічної інспекції в Запорізькій області Олександра Боровка

Правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника Державної екологічної інспекції у Запорізькій області на сумі 630 доларів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Сьогодні внаслідок спланованої операції працівниками прокуратури Запорізької області, СБУ



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Начальник Державної екологічної інспекції в Запорізькій області Олександр Боровко

У грудні ініціював звільннення начальника Державної екологічної інспекції в Запорізькій області Олександра Боровка

Правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника Державної екологічної інспекції у Запорізькій області на сумі 630 доларів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«Сьогодні внаслідок спланованої операції працівниками прокуратури Запорізької області, СБУ та ГУ НП в області задокументовано факт одержання начальником Державної екологічної інспекції у Запорізькій області неправомірної вигоди на суму 630 доларів», — написала прес-секретар.

Сарган уточнила, що хабар він просив і одержав за вирішення питання щодо погодження заявки на проведення екологічного контролю експортної партії металобрухту та видачу дозвільних документів з екологічного контролю.

Прес-секретар також нагадала, що у грудні Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував прем’єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити з займаної посади начальника Державної екологічної інспекції в Запорізькій області Олександра Боровка через самоусунення, що призвело до того, що екологічна ситуація в Запоріжжі не змінюється на краще, а саме місто є одним з найгірших за рівнем життя серед обласних центрів.