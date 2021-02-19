В ООН порахували кількість загиблих внаслідок війни на Донбасі

До статистики смертей військових віднесли і випадки, не пов'язані безпосередньо з військовими діями

З початку бойових дій на Донбасі навесні 2014 року загинули близько 13 300 людей. Про це заявляють в Управлінні верховного комісара ООН (УВКПЛ) з прав людини, повідомляє Радіо Свобода.

«За підрахунками УВКПЛ ООН, загальна кількість людських втрат, пов'язаних з конфліктом в Україні (з 14 квітня 2014 по 31 січня 2021), становить 42-44 тисячі: 13 100-13 300 загиблих (щонайменше 3 375 цивільних осіб, близько 4 150 українських військових і приблизно 5 700 членів збройних угрупувань) і 29 500-33 500 поранених (7-9 тисяч цивільних осіб, 9 700-10 700 українських військових і 12 700-13 700 членів збройних груп)», – йдеться в повідомленні.

До статистики смертей військових віднесли і випадки, не пов'язані безпосередньо з військовими діями, зокрема, в результаті необережного поводження зі зброєю, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивств і самогубств, що становлять близько 30% від загальної кількості.

Зазначається, що у 2019 і 2020 роках до 40% смертей серед військових в зоні конфлікту викликані хворобами, вбивствами, самогубствами, ДТП та іншими причинами, не пов'язаними з бойовими діями. Вони не включені в зазначену статистику.

У Міністерстві оборони назвали кількість військових, які загинули у 2020 році: з інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових

50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року.

Також у 2020 році місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 131 жертву серед цивільного населення: 24 загиблих і 107 поранених. 40 осіб із цих жертв (8 загиблих і 32 поранені) були зафіксовані після того, як додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню набули чинності 27 липня 2020 року. З них 37 (8 загиблих і 29 поранених), після введення в дію липневих заходів, стали жертвами мін, боєприпасів, що не вибухнули, або інших вибухонебезпечних предметів.