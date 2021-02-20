Меркель визнала, що прогресу в питанні територіальної цілісності України немає
«Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки», – заявила Меркель
У вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу і Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.
Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Вона вважає, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.
«Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки», – заявила Меркель.
За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.
Канцлер Німеччини також закликала виробити спільний порядок денний у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.
Зазначимо, президент США Джо Байден заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.
Також 19 лютого стало відомо, що США схвалили перший транш допомоги Україні у сфері безпеки.