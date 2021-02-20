Меркель визнала, що прогресу в питанні територіальної цілісності України немає

Ангела Меркель: Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки

«Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки», – заявила Меркель

У вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу і Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона вважає, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.

«Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки», – заявила Меркель.

За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.

Канцлер Німеччини також закликала виробити спільний порядок денний у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

Також 19 лютого стало відомо, що США схвалили перший транш допомоги Україні у сфері безпеки.