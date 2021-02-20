Оксана Марченко поклала Зеленського у політичну труну і оголосила себе та Медведчука «майбутнім України» (відео)

Обурена санкціями дружина Медведчука записала відеозвернення

Телеведуча Оксана Марченко, дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Про це вона заявила у спеціальному відео, викладеному на своїй сторінці у соцмережі.

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У своєму зверненні теледыва також розповіла, що чинний президент Володимир Зеленський і брати Борис та Сергій Шефіри ще у 2003 році просили у неї роботу і нібито завдяки саме їй отримали її на каналі «1+1».

«Ви вже в минулому, і забиваєте цвяхи у свою політичну труну», – звернулась Марченко до президента, який вчора наклав санкції на її родину. В то й же час себе і свою сім'ю разом з одіозним політиком Віктором Медведчуком, вона назвала «майбутнім України». Марченко також вважає, що її чоловіка, кума Путіна, дуже бояться представники влади. І тепер вона вимушена теж брати в руки «політичну зброю». Вона залишилась без вибору і вступає у партію «Опозиційна платформа – «За життя».

«Поднявши меч, от меча и погибнет», – завершила свій спіч російською Марченко.

Заява щодо працевлаштування Володимира Зеленського заслуговує на особливу увагу, адже на той час офіційно ні Віктор Медведчук, ні Оксана Марченко не володіли акціями «1+1». Така заява може свідчити про те, що Віктор Медведчук як глава адміністрації президента використовував свою владу для тиску на приватні телеканали.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

При цьому на думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, санкції не будуть перешкоджати діяльності телеканалу.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Також повідомлялось, що з декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і Тет.

У документах про структуру власності каналів, оприлюднених на їхніх сайтах, вказано, що Bolvik Ventures Ltd контролюється Ігорем Суркісом, а Марченко в документах не згадується. Зазначено, що Bolvik Ventures Ltd опосередковано володіє 24,6% каналу «1+1», 24,5% каналу Тет і 24,5% каналу «2+2».

Водночас адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Медведчука, сказав, що Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу Тет.