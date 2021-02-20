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    Санкції проти Медведчука набрали чинності

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    Санкції проти Медведчука та його дружини розраховані на три роки - Санкції проти Медведчука набрали чинності
    Санкції проти Медведчука та його дружини розраховані на три роки
    Фото з відкритих джерел

    На президентському сайті зʼявився текст указу про введення в дію «антимедведчуківських» рішень РНБО

    Текст указу президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» зʼявився на офіційному сайті глави держави. Указом вводяться в дію ряд обмежень щодо лідера політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» та його оточення.

    Санкції введені проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.

    До санкційного списку потрапили:

    • Костянтин Вацьковський - громадянин Росії

    • Валерій Донченко - громадянин Росії

    • Наталя Лавренюк - громадянка України

    • Сергій Лісогор - громадянин Росії

    • Оксана Марченко - громадянка України

    • Олександр Маслюк - громадянин Росії

    • Віктор Медведчук - громадянин України

    • Михайло Попов - громадянин Росії

    Дія санкцій розрахована на три роки. Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

    Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

    19 лютого секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу повідомив про введення санкцій проти Медведчука, Марченко, а також ще шістьох фізичних осіб, серед яких громадяни Росії.

    Крім того, в списку Наталя Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа і соратника Медведчука Тараса Козака – проти нього ввели санкції на початку лютого. Також введено обмеження і проти 19 юридичних осіб, пов'язаних з Медведчуком і Марченко.

    Сьогодні, 20 лютого на сайті президента України було опубліковано укази про санкції. Зокрема, на майно Медведчука і Марченко накладено арешт, в тому числі, на 25%-у частку в телеканалах «1+1» і «2+2». Ці санкції не вплинуть на роботу каналів.

    Причиною введення санкцій стало розслідування СБУ щодо фінансування тероризму.

    Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану «трубу Медведчука». Мова йде нафтопродуктопровід «Самара - Західний напрямок».

    По території України проходить 1433 км трубопроводу, яким володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер через компанію «ПрикарпатЗахідтранс».

    Останнього пов'язують з оточенням Медведчука. «ПрикарпатЗахідтранс» експлуатує близько 800 км нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», за яким дизельне паливо з Росії та Білорусі качають для України і транзиту в Європу.

    Сьогодні дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила про вступ до партії свого чоловіка «Опозиційна платформа – За життя». Також Марченко заявляє, що виключно завдяки її зусиллям Володимиру Зеленському у 2003 році вдалося потрапити на канал «1+1». Оскільки Оксана Марченко на той час не володіла акціями каналу, це може свідчити про те, що Віктор Медведчук як глава адміністрації президента використовував свою владу для тиску на приватні телеканали.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ історія РНБО санкції арешт Оксана Марченко фінансування розслідування дружина Олексій Данілов
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