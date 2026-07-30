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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
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Свята 30 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 липня у світі відзначають Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. До кінця року залишається 154 дні. Православні вшановують пам'ять святих апостолів Сили і Силуана та мученика Іоана Воїна.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день дружби

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Щороку 30 липня відзначають Міжнародний день дружби – свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 2011 року. Ідея свята виникла ще 1958 року і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями у Парагваї. Сьогодні це привід зателефонувати тим, кого давно не чули, написати або просто зустрітися. 

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Щороку 30 липня відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – офіційний день ООН. Торгівля людьми є формою сучасного рабства, що порушує базові права людини. Жертви потрапляють у сексуальну або трудову експлуатацію, а нерідко – втягуються у злочинну діяльність. Для України в умовах війни ця проблема особливо гостра: мільйони переміщених та вразливих людей стають мішенями злочинних мереж.

Всесвітній день вишивки

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

30 липня відзначають Всесвітній день вишивки – неофіційне міжнародне культурне свято, започатковане у Швеції 2011 року. Вишивка є одним з найдавніших видів декоративного мистецтва, а для України – особливо значущим елементом культурної ідентичності. Цього дня майстри та аматори по всьому світу вишивають разом і діляться роботами.

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

30 липня 2026 року – останній четвер місяця, а отже, і Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Свято започатковане 2023 року з ініціативи професійної спільноти у сфері цифрової трансформації. Воно вшановує фахівців, які допомагають компаніям і організаціям успішно впроваджувати нові цифрові інструменти та навчати людей ними користуватися.

Релігійні свята та їхня історія

Апостоли Сила, Силуан та інші від 70-ти

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 5

30 липня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроніка – учнів і супутників апостола Павла. У народному календарі цей день зветься Силин день. Наші предки вважали, що святий Сила ділиться своєю міццю та наділяє людей, тварин і рослини особливою енергією та витривалістю.

Мученик Іоан Воїн

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 6

Цього ж дня церква вшановує мученика Іоана Воїна – святого IV століття, відомого допомогою бідним, звільненням ув'язнених християн та захистом несправедливо засуджених. В умовах сьогоднішньої війни йому особливо моляться про захист українських військових, визволення з полону та повернення зниклих безвісти.

Народні вірування та прикмети

  • Яка погода 30 липня – такою буде і перша половина зими.
  • Якщо вранці багато роси – серпень буде теплим і залишок літа погожим.
  • Грім сильно гримить – осінь розпочнеться рано і буде дощовою.
  • Миші й кроти активно риють нори – незабаром почнуться затяжні зливи.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна переїдати – за повір'ям, це призведе до фінансових труднощів.
  • Заборонено відмовляти в допомозі тому, хто просить.
  • Не варто розповідати погані сни до заходу сонця – за повір'ям, вони можуть справдитися.
  • Не можна лінуватися: бездіяльність у Силин день забирає життєву силу.

Історичні події

  • 1419 рік – Празька дефенестрація: гусити вбили членів міської ради Праги.
  • 1502 рік – Христофор Колумб уперше зустрів представників народу майя.
  • 1793 рік – у Канаді розпочалося будівництво Йорка, нині відомого як Торонто.
  • 1895 рік – у Львові відкрився музей Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
  • 1900 рік – у Великій Британії заборонено дитячу працю в шахтах.
  • 1920 рік – створено Українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця.
  • 1956 рік – на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust».
  • 1974 рік – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
  • 1984 рік – на телеканалі NBC розпочався показ серіалу «Санта-Барбара».
  • 2016 рік – американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок із висоти 7 600 м без парашута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Іван, Анатолій, Максим, Валентин. 

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Теги: свято свята традиції релігія церква Україна

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