30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Свята 30 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
30 липня у світі відзначають Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. До кінця року залишається 154 дні. Православні вшановують пам'ять святих апостолів Сили і Силуана та мученика Іоана Воїна.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 липня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день дружби
Щороку 30 липня відзначають Міжнародний день дружби – свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 2011 року. Ідея свята виникла ще 1958 року і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями у Парагваї. Сьогодні це привід зателефонувати тим, кого давно не чули, написати або просто зустрітися.
Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Щороку 30 липня відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – офіційний день ООН. Торгівля людьми є формою сучасного рабства, що порушує базові права людини. Жертви потрапляють у сексуальну або трудову експлуатацію, а нерідко – втягуються у злочинну діяльність. Для України в умовах війни ця проблема особливо гостра: мільйони переміщених та вразливих людей стають мішенями злочинних мереж.
Всесвітній день вишивки
30 липня відзначають Всесвітній день вишивки – неофіційне міжнародне культурне свято, започатковане у Швеції 2011 року. Вишивка є одним з найдавніших видів декоративного мистецтва, а для України – особливо значущим елементом культурної ідентичності. Цього дня майстри та аматори по всьому світу вишивають разом і діляться роботами.
Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій
30 липня 2026 року – останній четвер місяця, а отже, і Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Свято започатковане 2023 року з ініціативи професійної спільноти у сфері цифрової трансформації. Воно вшановує фахівців, які допомагають компаніям і організаціям успішно впроваджувати нові цифрові інструменти та навчати людей ними користуватися.
Релігійні свята та їхня історія
Апостоли Сила, Силуан та інші від 70-ти
30 липня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроніка – учнів і супутників апостола Павла. У народному календарі цей день зветься Силин день. Наші предки вважали, що святий Сила ділиться своєю міццю та наділяє людей, тварин і рослини особливою енергією та витривалістю.
Мученик Іоан Воїн
Цього ж дня церква вшановує мученика Іоана Воїна – святого IV століття, відомого допомогою бідним, звільненням ув'язнених християн та захистом несправедливо засуджених. В умовах сьогоднішньої війни йому особливо моляться про захист українських військових, визволення з полону та повернення зниклих безвісти.
Народні вірування та прикмети
- Яка погода 30 липня – такою буде і перша половина зими.
- Якщо вранці багато роси – серпень буде теплим і залишок літа погожим.
- Грім сильно гримить – осінь розпочнеться рано і буде дощовою.
- Миші й кроти активно риють нори – незабаром почнуться затяжні зливи.
Що не можна робити цього дня
- Не можна переїдати – за повір'ям, це призведе до фінансових труднощів.
- Заборонено відмовляти в допомозі тому, хто просить.
- Не варто розповідати погані сни до заходу сонця – за повір'ям, вони можуть справдитися.
- Не можна лінуватися: бездіяльність у Силин день забирає життєву силу.
Історичні події
- 1419 рік – Празька дефенестрація: гусити вбили членів міської ради Праги.
- 1502 рік – Христофор Колумб уперше зустрів представників народу майя.
- 1793 рік – у Канаді розпочалося будівництво Йорка, нині відомого як Торонто.
- 1895 рік – у Львові відкрився музей Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
- 1900 рік – у Великій Британії заборонено дитячу працю в шахтах.
- 1920 рік – створено Українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця.
- 1956 рік – на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust».
- 1974 рік – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
- 1984 рік – на телеканалі NBC розпочався показ серіалу «Санта-Барбара».
- 2016 рік – американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок із висоти 7 600 м без парашута.
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Іван, Анатолій, Максим, Валентин.
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