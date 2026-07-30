30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Свята 30 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 липня у світі відзначають Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. До кінця року залишається 154 дні. Православні вшановують пам'ять святих апостолів Сили і Силуана та мученика Іоана Воїна.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день дружби

Щороку 30 липня відзначають Міжнародний день дружби – свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 2011 року. Ідея свята виникла ще 1958 року і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями у Парагваї. Сьогодні це привід зателефонувати тим, кого давно не чули, написати або просто зустрітися.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Щороку 30 липня відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – офіційний день ООН. Торгівля людьми є формою сучасного рабства, що порушує базові права людини. Жертви потрапляють у сексуальну або трудову експлуатацію, а нерідко – втягуються у злочинну діяльність. Для України в умовах війни ця проблема особливо гостра: мільйони переміщених та вразливих людей стають мішенями злочинних мереж.

Всесвітній день вишивки

30 липня відзначають Всесвітній день вишивки – неофіційне міжнародне культурне свято, започатковане у Швеції 2011 року. Вишивка є одним з найдавніших видів декоративного мистецтва, а для України – особливо значущим елементом культурної ідентичності. Цього дня майстри та аматори по всьому світу вишивають разом і діляться роботами.

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій

30 липня 2026 року – останній четвер місяця, а отже, і Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Свято започатковане 2023 року з ініціативи професійної спільноти у сфері цифрової трансформації. Воно вшановує фахівців, які допомагають компаніям і організаціям успішно впроваджувати нові цифрові інструменти та навчати людей ними користуватися.

Релігійні свята та їхня історія

Апостоли Сила, Силуан та інші від 70-ти

30 липня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроніка – учнів і супутників апостола Павла. У народному календарі цей день зветься Силин день. Наші предки вважали, що святий Сила ділиться своєю міццю та наділяє людей, тварин і рослини особливою енергією та витривалістю.

Мученик Іоан Воїн

Цього ж дня церква вшановує мученика Іоана Воїна – святого IV століття, відомого допомогою бідним, звільненням ув'язнених християн та захистом несправедливо засуджених. В умовах сьогоднішньої війни йому особливо моляться про захист українських військових, визволення з полону та повернення зниклих безвісти.

Народні вірування та прикмети

Яка погода 30 липня – такою буде і перша половина зими.

Якщо вранці багато роси – серпень буде теплим і залишок літа погожим.

Грім сильно гримить – осінь розпочнеться рано і буде дощовою.

Миші й кроти активно риють нори – незабаром почнуться затяжні зливи.

Що не можна робити цього дня

Не можна переїдати – за повір'ям, це призведе до фінансових труднощів.

Заборонено відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Не варто розповідати погані сни до заходу сонця – за повір'ям, вони можуть справдитися.

Не можна лінуватися: бездіяльність у Силин день забирає життєву силу.

Історичні події

1419 рік – Празька дефенестрація: гусити вбили членів міської ради Праги.

1502 рік – Христофор Колумб уперше зустрів представників народу майя.

1793 рік – у Канаді розпочалося будівництво Йорка, нині відомого як Торонто.

1895 рік – у Львові відкрився музей Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

1900 рік – у Великій Британії заборонено дитячу працю в шахтах.

1920 рік – створено Українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця.

1956 рік – на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust».

1974 рік – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 рік – на телеканалі NBC розпочався показ серіалу «Санта-Барбара».

2016 рік – американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок із висоти 7 600 м без парашута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Іван, Анатолій, Максим, Валентин.