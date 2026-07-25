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ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
Міноборони планує заборонити вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів
фото з відкритих джерел

Міноборони планує заборонити працівнкам ТЦК вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів

Міністерство оборони України планує запровадити нові правила використання бодікамер працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема заборонити їх вимикати під час проведення мобілізаційних заходів. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він оприлюднив відповідь Міноборони на рекомендації Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За словами депутата, міністерство готує до реалізації низку рішень, спрямованих на посилення контролю за діями військовослужбовців ТЦК. Зокрема, пропонується зобов’язати територіальні центри комплектування зберігати фото- та відеоматеріали з бодікамер протягом 90 календарних днів.

ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони фото 1
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони фото 2

Крім того, Міноборони планує заборонити вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів як у приміщеннях ТЦК та СП, так і на прилеглій до них території.

Гончаренко зазначив, що питання використання бодікамер неодноразово порушувалося на засіданнях Тимчасової слідчої комісії.

«Дуже довгий час під час засідань ТСК я з колегами обговорювали питання бодікамер. Неодноразово ми чули, що «у приміщенні камери вимикаються», «у групи оповіщення не було камер» або «записи з камер вже видалені», – написав народний депутат.

Він висловив сподівання, що після впровадження запропонованих змін проблема буде врегульована.

«Тепер завдяки рішенням Тимчасової слідчої комісії це питання буде врегульовано, і в нашій країні буде менше бусифікації, катувань наших громадян та інших жахіть, які майже кожного засідання розглядаються на ТСК», – заявив Гончаренко.

Офіційного повідомлення Міністерства оборони щодо строків набуття чинності нових правил наразі немає.

Раніше Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. 

До слова, Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. 

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Теги: депутат Міноборони Олексій Гончаренко правила мобілізація

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