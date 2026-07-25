Кім звернувся до українців після протестів через його призначення

Посадовець заявив, що живе війною з 2022 року, попросив підтримки та пообіцяв незабаром представити план змін

Новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім відреагував на обурення українців через його призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

Кім зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення повністю присвятив себе роботі, пов'язаній із війною. «З 2022 року я живу війною. Для себе ставлю рік, щоб реалізувати задумане і показати результат», – сказав він.

За словами міністра, лише за перший тиждень роботи він уже отримав десятки пропозицій щодо змін до державних програм та ознайомився з ключовими проблемами ветеранської політики.

Він запевнив, що продовжить зустрічі та консультації з ветеранами й військовослужбовцями, аби врахувати їхні пропозиції під час підготовки реформ. Також Кім повідомив, що працюватиме над залученням додаткового фінансування для реалізації запланованих змін.

«Розумію, що системно треба зробити та змінити, щоб була користь. Тому я, насправді, прошу підтримки... Скоро презентую свої плани. Буду пропрацьовувати це і з керівництвом, щоб були додаткові бюджетні асигнування на реалізацію цих планів», – заявив міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів під час голосування за новий склад уряду. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Після цього Кім склав присягу та офіційно розпочав виконання обов’язків на новій посаді. До призначення він очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Призначення Кіма викликало критику з боку частини військових, ветеранів та активістів. Вони наголошували, що новий міністр не має досвіду військової служби та роботи у сфері ветеранської політики. 23 липня під час протестів проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони у Києві люди вимагали і звільнення Кіма.

